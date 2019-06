'Slachtoffer van Ajax-succes verkiest Eredivisie boven buitenlands avontuur'

Ché Nunnely vertrekt naar Willem II, zo verzekert het Brabants Dagblad woensdag.

De Telegraaf meldde al dat een transfer van naar de Tilburgers in de maak was en nu lijkt een overstap daadwerkelijk te gaan gebeuren. De lokale krant weet dat met de komst van de vleugelaanvaller verschillende buitenlandse clubs aftroeft.



De twintigjarige rechtsbuiten, die nu nog tot medio 2020 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, ziet volgens het Brabants Dagblad een paar seizoenen als een veel beter opstapje dan een avontuur in het buitenland. Willem II kan Nunnely binnenhengelen vanwege de hevige concurrentie, zo stelt het Brabants Dagblad woensdag.



'Het is de vraag of Willem II zonder de geweldige Europese campagne van Ajax ooit over een speler van het kaliber Ché Nunnely zou kunnen beschikken', zo klinkt het. Nunnely, die woensdag wordt gekeurd en donderdag zijn handtekening zal zetten, 'is een van de 'slachtoffers' van het succes' van Ajax, dat vorig seizoen de dubbel pakte en in de de halve finale bereikte.



Nunnely was enkele jaren geleden hard op weg om de hoofdmacht van Ajax te halen. Het contract van de aanvaller werd ook met twee seizoenen verlengd tot medio 2020, maar nu ziet Ajax geen versterking meer in de buitenspeler. Nunnely, die nog niet is gedebuteerd in Ajax 1, heeft tot op heden 42 duels voor Jong Ajax gespeeld, met 10 doelpunten en 6 assists tot gevolg.