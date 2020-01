Slaande ruzie op training Bayern München: "Wat is dat voor onzin?"

Jérôme Boateng en Leon Goretzka kregen het dinsdag met elkaar aan de stok tijdens de training van Bayern München.

BILD weet een dag later op basis van foto's zelfs te melden Boateng zijn ploeggenoot een klap in het gezicht heeft gegeven. Interim-trainer Hansi Flick moest naar verluidt tussenbeide komen om de vechtersbazen van der Rekordmeister uit elkaar te halen.

De ruzie ontstond volgens BILD nadat Goretzka er in een duel met gestrekt been inging bij Boateng, die dus niet gediend was van deze actie en verhaal ging halen. Naast Flick was Robert Lewandowski er ook snel bij om de gemoederen te sussen, zo klinkt het.

De boulevardkrant meldt verder dat Boateng zich duidelijk liet horen richting Flick na het voorval. "Hij (Goretzka, red.) komt vol inzetten, terwijl de bal al weg was. Wat is dat voor onzin?"

Thomas Müller zou zich ook in de discussie hebben gemengd. "Altijd dezelfde problemen met jou", kreeg Goretzka te horen van de aanvaller. Er was op de training al veel onvrede over laatstgenoemde, mede door het feit dat hij een gegeven strafschop niet wilde accepteren.

Volgens BILD nam de boze Goretzka ook geen genoegen met de uitleg van Müller hieromtrent. De middenvelder heeft het blijkbaar nog niet uitgepraat met Boateng, maar beide spelers hoeven ook niet bang te zijn voor disciplinaire maatregelen.

Bayern is op dit moment in voorbereiding op het duel met van aanstaande zaterdag. Boateng werd in de afgelopen periode regelmatig gelinkt aan andere clubs, met als een van de gedadigden. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de centrumverdediger in de laatste dagen van de transfermarkt alsnog van club wisselt.