Sky Sports: Marcel Brands komt voor probleempositie uit bij Feyenoord

In navolging van Arsenal heeft ook Everton belangstelling voor middenvelder Orkun Kökcü van Feyenoord, zo meldt Sky Sports.

Dezelfde sportzender maakte donderdag al melding van de interesse van , evenals de Daily Mail.

Sportief directeur Marcel Brands van is al enige tijd op zoek naar een nieuwe middenvelder; in januari werd Everton al met enkele opties in verband gebracht, maar toen hielden the Toffees de hand op de knip.

Het is niet duidelijk hoe concreet de interesse van Everton is. Carlo Ancelotti, de manager van de nummer elf van de Premier League, liet dinsdag in de Engelse pers wel weten versterking voor het middenveld te zoeken.

"We hebben wat meer energie nodig op het middenveld, denk ik", verklaarde Ancelotti. "Dat betekent niet dat ik niet tevreden ben over de spelers die we hebben, maar je moet blijven nadenken over manieren om je ploeg te verbeteren. En dit is een terrein waarop we ons kunnen verbeteren."

De bezetting op het middenveld is dit seizoen een probleem gebleken voor Everton. André Gomes stond de voorbije vier maanden aan de zijlijn met een beenbreuk, die hij begin november opliep door een charge van Heung-Min Son.

Zondag, in de thuiswedstrijd tegen (1-1), stond Gomes voor het eerst weer in de basis van Everton. De geblesseerde Jean-Philippe Gbamin keert vermoedelijk pas aan het eind van het seizoen terug, terwijl Morgan Schneiderlin vorige week werd geopereerd aan zijn knie.

Hij staat naar verwachting maximaal twee maanden aan de zijlijn. De Daily Mail sprak donderdag van een mogelijke transfersom van 26,5 miljoen euro, indien Kökcü naar Arsenal gaat. Dat zou voor een recordbedrag zijn.

De club wil snel handelen omdat de transfersom van Kökcü hoger zal zijn wanneer hij een goed EK speelt met Turkije. Voetbal International berichtte vorige maand dat naast Arsenal ook , , en interesse hebben in de negentienjarige basisklant van Feyenoord, wiens contract doorloopt tot medio 2023.

Feyenoord hoopt dat hij een nieuw contract gaat ondertekenen.