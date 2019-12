Sky Sports: Emery voert informeel gesprek over razendsnelle terugkeer in PL

Unai Emery werd onlangs de laan uitgestuurd bij Arsenal, maar kan razendsnel alweer terugkeren in de Premier League.

Sky Sports weet te melden dat de Spaanse oefenmeester benaderd heeft in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Marco Silva.

Beide partijen hebben tijdens een informele ontmoeting in Londen zelfs al gesproken over een samenwerking. Emery heeft naar verluidt om bedenktijd gevraagd, omdat hij twijfelt of het nog te vroeg is om nu alweer ergens in te stappen.

De Spaanse oefenmeester wil niet te lang zonder baan zitten en blijft aan zijn Engels werken, al ziet hij in Spanje en Italië ook mogelijkheden voor een nieuwe uitdaging.

Naast de naam van Emery staan er nog twee andere kandidaten op de shortlist van voorzitter Bill Kenwright en grootaandeelhouder Farhad Moshiri.

Vítor Pereira zou bovenaan de verlanglijst van Everton staan. De 51-jarige Portugese oefenmeester werkt echter nog bij het Chinese Shanghai SIPG.

Verder stelt Sky Sports dat ook Carlo Ancelotti in beeld is bij the Toffees. De Italiaan is momenteel nog werkzaam bij , al staat het huwelijk tussen Ancelotti en i Partenopei mede door de tegenvallende resultaten van de laatste tijd op springen.

Onder meer Erik ten Hag, Leonardo Jardim, Ralf Rangnick en David Moyes werden eerder ook in verband gebracht met de vacature bij Everton, maar zij maken volgens de berichtgeving van Sky Sports geen deel uit van de shortlist.

Duncan Ferguson had afgelopen zaterdag als interim-manager de leiding bij Everton, dat met 3-1 wist te winnen van . De clubleiding van Everton zou Ferguson voorlopig even in het zadel willen houden, om zo de tijd te nemen voor de zoektocht naar een nieuwe manager.