Sky Sports: Alan Pardew praat over dienstverband in Eredivisie

ADO Den Haag heeft Alan Pardew in het vizier als nieuwe trainer, zo weet Sky Sports te melden.

De 58-jarige Engelsman zit zonder club, nadat zijn dienstverband bij West Bromwich Albion in april 2018 ten einde kwam. ADO nam onlangs afscheid van Alfons Groenendijk en zoekt nog altijd naar een opvolger, daar Dirk Heesen tijdelijk het roer heeft overgenomen.

Volgens Sky Sports hebben Pardew en ADO reeds gesproken over een dienstverband. De oud-middenvelder van onder meer en Charlton Athletic werkte voor achtereenvolgens Reading, , Charlton Athletic, , , Crystal Palace en West Bromwich Albion. Crystal Palace telde in januari 2015 zelfs een kleine vier miljoen euro neer om Pardew los te weken bij Newcastle United.

Lees beneden verder

Sinds zijn vertrek in het voorjaar van 2018 bij the Baggies zat Pardew zonder werk. Na ruim anderhalf jaar werkloos te zijn geweest, moet de Engelse oefenmeester nu dus bij ADO weer aan de slag gaan.

Groenendijk besloot begin december op te stappen bij de club uit de Hofstad en Heesen heeft sindsdien op interim-basis het roer overgenomen. Onder zijn bewind werd er tweemaal gelijkgespeeld, tegen (0-0) en (1-1).

Het is geen geheim dat ADO graag Maurice Steijn wilde binnenhalen als nieuwe trainer, maar hij maakte afgelopen weekeinde bekend dat hij voorlopig niet zal instappen in Den Haag. Voor ADO wacht dit kalenderjaar alleen nog een uitwedstrijd tegen , daar het bekeravontuur al ten einde is door een 3-0 nederlaag in de eerste ronde tegen .