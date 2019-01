Sky Italia: Sampdoria sprak donderdag met entourage van Lammers

Sam Lammers staat volgens Sky Italia in de belangstelling van Sampdoria. De club is naarstig op zoek naar een spits en wil weer in Friesland shoppen.

De nummer acht van de Serie A wil voor het sluiten van de winterse transfermarkt nog een spits vastleggen en zou in die zoektocht zijn uitgekomen bij de aanvaller van PSV. Donderdag heeft een afvaardiging van Sampdoria in Milaan gesproken met 'de entourage' van Lammers, aldus het Italiaanse televisienetwerk.

Lammers wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan sc Heerenveen en maakt een goede indruk bij zijn nieuwe club. In negentien officiële wedstrijden was hij elf keer trefzeker. Zondag speelde Lammers met twee doelpunten en een assist een belangrijke rol in de spectaculaire wedstrijd tegen Ajax (4-4). Hij wordt in principe tot het eind van het seizoen gehuurd van PSV, maar Sampdoria zou tussenbeide kunnen komen als het een goed bod neerlegt in Eindhoven.



Het contract van de tweebenige spits loopt door tot medio 2021. De interesse van Sampdoria is een gevolg van de zware blessure die Gianluca Caprari deze week opliep tijdens de training. Bovendien staat collega-aanvaller Dawid Kownacki op het punt om te vertrekken naar Fortuna Düsseldorf. Desondanks valt niet uit te sluiten dat Lammers pas in de zomer komt, aldus Sky Italia , omdat 'Heerenveen de speler niet voortijdig wil kwijtraken'.



Samp weet de weg naar Friesland in ieder geval goed te vinden, want eerder deze maand contracteerde men Morten Thorsby al transfervrij voor komende zomer. De middenvelder leeft sindsdien in onmin met Heerenveen: hij is uit de selectie gezet en de club hoopt hem deze maand nog te verkopen, om zo nog wat aan Thorsby over te houden. Het is overigens niet bekend hoe PSV aankijkt tegen een vertrek van de 21-jarige Lammers.