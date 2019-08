Sky Italia: Internazionale en Manchester United zijn eindelijk akkoord

Alexis Sánchez mag zich spoedig speler van Internazionale noemen.

Sky Sport Italia en Sportitalia melden dinsdagavond laat dat Inter en eindelijk overeenstemming hebben bereikt. Het gaat om een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen, maar zonder optie tot koop. Inter nam eerder deze zomer Romelu Lukaku van de Engelsen over.

Het naderende einde van de zomerse transfermarkt lijkt de reden te zijn dat de clubs uiteindelijk toch afzien van een verplichte optie tot koop of verdere gesprekken over de hoogte van een eventuele optie tot koop. Dat was immers de reden waarom Inter de komst van de dertigjarige Chileens international maar niet over de streep kon trekken.

De media in Engeland en Italië verzekeren dat Inter 'alleen' vijf miljoen euro van het salaris van Alexis voor zijn rekening hoeft te nemen. Dat betekent dat Manchester United de grote verliezer in het transferspel is, daar de aanvaller jaarlijks 29 miljoen euro opstrijkt. Het verschil komt zodoende voor rekening van de Premier League-club, die Alexis nog tot medio 2022 op de loonlijst heeft staan.

De verwachting is dat Alexis woensdag in Milaan zal arriveren voor een medische keuring, waarna hij zijn handtekening onder het huurcontract zet.

Voor de Chileen is de zeker geen onbekend terrein. Hij speelde tussen 2006 en 2011 in het tenue van , alvorens hij voor , en Manchester United speelde.