Skriniar nadert akkoord over nieuw contract bij Internazionale

Milan Skriniar staat op het punt om zijn contract bij Internazionale te verlengen, zo stelt de Slowaakse verdediger.

De 23-jarige centrale verdediger heeft nog een contract voor drie jaar bij de Milanezen, maar er is gesuggeerd dat hij in onderhandeling is om het contract met een jaar te verlengen inclusief een loonsverhoging.

Skriniar stapte in de zomer van 2017 over van Sampdoria naar Milaan en is sindsdien een vaste waarde bij de ploeg, waar hij in verband is gebracht met Manchester United en Barcelona.

"Jullie weten allemaal dat ik bij Inter wil blijven", vertelt Skriniar in gesprek met Tuttosport. "Ik heb een geweldige relatie met de club en de directie. We zijn in gesprek en we zijn dicht bij een overeenkomst."

De international van Slowakije heeft geprobeerd zich de afgelopen maanden te distantiëren van gesprekken over transfers. Vorige week waren er berichten dat hij op zoek zou gaan naar een uitweg als de club een concurrent haalt voor de centrale posities in de defensie.

Hij benadrukt dat dit niet het geval is en hoopt binnenkort een ervaren nieuwe teamgenoot naast hem te hebben. Atlético Madrid's Diego Godiín zou geïnteresseerd zijn om zijn carrière te vervolgen in de Serie A.

"Godín zou zorgen voor ervaring en een winnende mentaliteit . Hij is iemand die prijzen heeft gewonnen. Hij kan ons de helpende hand bezorgen en ons helpen sterker te worden."

Gevraagd wie Skriniar de beste op zijn positie vindt, zegt hij: "De sterkste? Sergio Ramos. Elk jaar wordt hij tot de beste uitgeroepen, hij heeft vele Champions Leagues gewonnen en maakt veel doelpunten."

"Ik hou ook van Virgil van Dijk, ik kijk veel naar David Luiz en Thiago Silva, omdat ik iets van elk van deze kampioenen wil meenemen."