Sjoerd Mossou: "Ze zijn niet goed genoeg voor Oranje, hetzelfde probleem"

Ryan Babel is onder Ronald Koeman verzekerd van veel speeltijd bij Oranje.

De routinier geniet het vertrouwen van de bondscoach, die blij is met de aanwezigheid van de 32-jarige aanvaller. Sjoerd Mossou vindt dat Babel het tot nu toe prima heeft gedaan bij het , maar verlangt toch meer kwaliteit bij Oranje.

De journalist van het Algemeen Dagblad stelt dat de veteraan, die afgelopen halfjaar uitkwam voor , het goed doet gezien zijn kwaliteiten. "Je kunt zeggen dat het ongelofelijk knap is dat hij in het Nederlands elftal speelt en dat meen ik ook", zegt Mossou, die Babel een zes geeft voor zijn prestaties bij Oranje het afgelopen seizoen, in de studio van FOX Sports .



"Het is ook heel knap. Als je kijkt wat we op die positie hebben, snap ik wel dat hij regelmatig speelt. Het is alleen niet genoeg voor het niveau van het Nederlands elftal. Voor die positie is het niet genoeg", aldus Mossou, die erkent dat er voorin te weinig kwaliteit is bij Oranje. Ook is de journalist kritisch op het functioneren van Denzel Dumfries.



"Voor Dumfries geldt eigenlijk hetzelfde als voor Babel. Daar heb je hetzelfde probleem", aldus Mossou over de rechtsback van en het Nederlands elftal. "Die posities zijn gewoon slecht bezet. Nu geef ik eigenlijk punten voor een positie en niet voor een speler, want Babel heeft het op basis van zijn kwaliteiten gewoon goed gedaan."