'Sjeik Khaled neemt Premier League-club over voor 396 miljoen euro'

Na een jarenlange zoektocht lijkt Newcastle United een nieuwe eigenaar te krijgen.

Sjeik Khaled bin Zayed Al Nahyan, neef van -eigenaar Mansour bin Zayed Al Nahyan, zegt tegen Sky Sports dat hij overeenstemming heeft bereikt met de huidige eigenaar Mike Ashley om de Premier League-club over te nemen. Zelf heeft Newcastle nog geen statement uitgebracht over de naderende verkoop.



Volgens de Evening Chronicle wordt de club overgenomen voor 350 miljoen pond, omgerekend ruim 396 miljoen euro. "We kunnen bevestigen dat vertegenwoordigers van Zijne Koninklijke Hoogheid sjeik Khaled bin Zayed Al Nehayan in gesprek zijn met Mike Ashley over een overname van ", aldus Midhat Kidwai van de Bin Zayed Group, het bedrijf dat sjeik Khaled in 1988 zelf oprichtte. "We zien het als een eer om de kans te krijgen om verder te bouwen aan de grote historie, achterban en tradities van deze club."



"We zijn akkoord over de voorwaarden en we werken hard om de overname zo snel mogelijk af te ronden", luidt het statement. Sjeik Khaled maakt deel uit van de koninklijke familie Bin Zayed uit Abu Dhabi en probeerde vorig jaar nog over te nemen voor circa twee miljard pond. Daar slaagde hij uiteindelijk niet in. Met de Bin Zayed Group is hij een belangrijke speler op het gebied van onroerend goed, technologie, financiële dienstverlening en energie. Het is voor het eerst dat hij eigenaar wordt van een voetbalclub.



Newcastle lijkt zodoende afscheid te gaan nemen van Ashley, die sinds 2007 de baas is op St. James' Park. Hij was niet populair bij de supporters van de club: veel fans vinden dat hij niet goed genoeg heeft gedaan om de club de afgelopen jaren naar grotere hoogten te stuwen. Zo werd er niet goed genoeg voortgeborduurd op de tiende plek van het seizoen 2017/18; aan het begin van vorig seizoen waren the Magpies weer verwikkeld in een strijd tegen degradatie. Uiteindelijk eindigde Newcastle op de dertiende plek.



Trainer Rafael Benítez, die over een aflopend contract beschikt, wilde naar verluidt zekerheid van Ashley over de komst van nieuwe spelers in de zomer, voordat hij zou besluiten om bij te tekenen. Hij voerde deze maand gesprekken met Ashley en directeur Lee Charnley en liet daarbij doorschemeren dat hij meer ambitie wil zien. Ashley wilde zich daar niet aan committeren, daar hij al tweeënhalf jaar probeert om de club van de hand te doen, en mogelijk heeft Benítez meer succes in toekomstige gesprekken met sjeik Khaled.