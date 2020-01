Sjaak Troost pareert kritiek na 'Tapia-affaire': "Het zal me worst zijn"

Technisch directeur Sjaak Troost van Feyenoord maakt zich niet druk om de kritiek die hij kreeg vanwege gedane uitspraken over Renato Tapia.

De interim-directeur zei in augustus 'zich niet in de maling te laten nemen' door de middenvelder, die weigerde naar CSKA Moskou te vertrekken. "Zelfs in Peru kwam ik in het nieuws, gelukkig hoef ik daar niet heen op vakantie", blikt Troost terug tegenover de Volkskrant.

Diverse analisten bekritiseerden Troost om zijn uitlatingen, maar de directeur ligt daar niet wakker van. "Weet je, ik kijk zelf geen voetbalpraatprogramma's. Ik denk dat dat een voordeel is. Via appjes van bekenden krijg je toch wat mee. Ik lig er niet wakker van. Het was een gesprek zoals ik ben. Misschien te Rotterdams, te recht voor z'n raap. Het zal me worst zijn."

was akkoord met CSKA over de overgang van Tapia, maar de Zuid-Amerikaan liet de transfer afketsen. "Ik heb niks tegen die jongen", zegt Troost. "Dat heb ik hem ook uitgelegd. Maar ik vind wel: als je als speler en club een samenwerking aangaat, dan trek je samen op. Een club kan het zich niet veroorloven dat spelers transfervrij weg gaan. Of ze moeten veel betekend hebben."

Troost haalde afgelopen zomer Liam Kelly naar Feyenoord, maar de Engelsman heeft totaal geen indruk kunnen maken en speelde slechts één officiële wedstrijd. "Jaap Stam kende hem goed, wilde hem graag", zegt Troost over de inmiddels vertrokken trainer.

"Het leven is geven en nemen. Jaap moest ons uiteraard wel overtuigen, onder meer met beelden. Hij kostte niet de hoofdprijs. Ik denk dat ze bij en een aantal veel duurdere aankopen hebben gedaan die het nog niet laten zien."

Ook kreeg Troost kritiek op de grote invloed die zaakwaarnemer Rob Jansen zou hebben binnen Feyenoord. Jansen is onder meer de belangenbehartiger van doelman Nick Marsman, die in de zomer naar Rotterdam kwam. "Ik ga niet iemand niet nemen omdat hij bij een zaakwaarnemer zit waar we al zaken mee hebben gedaan", pareert Troost.

"Luister, onze keeperstrainer Khalid ­Benlahsen kwam met Marsman aan. Niet Jansen. Maar joh, ik ga niet op alle onzin reageren."