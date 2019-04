Sjaak Swart: "We moeten die Superboeren nu maar een pakkie geven"

Ajax verspeelde drie jaar geleden in Doetinchem de landstitel aan PSV en mocht zich ook sindsdien niet meer landskampioen van Nederland noemen.

Nu de KNVB de 33e speeldag naar 15 mei heeft verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van , is de kans groot dat het uitduel met wederom een kampioenswedstrijd is.

"We moeten die Superboeren nu maar een pakkie geven", doelt Sjaak Swart vrijdag in De Telegraaf op het verprutste kampioensduel op De Vijverberg. De levende legende van Ajax deed toentertijd de legendarische uitspraak 'Ik hoop dat De Graafschap degradeert'. "Je kent me, hè? Soms ben ik een beetje emotioneel, want ik vind De Graafschap echt een leuke club", benadrukt hij.



Swart kwam altijd graag bij De Graafschap in verband met zijn zakelijke relatie met Olaf Lindenbergh en Dennis Gerritsen. "En wat bijna niemand weet: bij De Vijverberg woonde een heel lieve dame", memoreert Mister Ajax in het dagblad. "Het is bij De Graafschap vaak lastig parkeren, maar ik mocht mijn auto altijd bij haar op de oprit zetten."



Swart weet nog niet of hij op 15 mei acte de presènce zal geven in Doetinchem. Hij is de mede-organisator van de Golfdag van Lucky Ajax. "Wat denk je? Verplaatst naar 15 mei." Swart is vol vertrouwen dat Ajax de titel pakt. "Als Ajax dit weekend van wint, zetten we een grote stap."