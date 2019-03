Sjaak Swart hoopte op Engelse club: "Juventus is de slechtste loting die je kunt hebben"

Ajax speelt in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus en daar is in Amsterdam lang niet iedereen blij mee.

De Italiaanse topclub geldt als een van de grote kanshebbers op de eindzege. In gesprek met het Algemeen Dagblad laten Sjaak Swart, David Endt en Arie Haan hun licht schijnen op de dubbele ontmoeting van met la Vecchia Signora . "Ik had veel liever een Engelse ploeg geloot", vertelt Swart.

zal in het tweeluik met Ajax duidelijk de favoriet zijn. Dat hoeft volgens Endt echter geen enkel probleem te zijn. "Er is geen sprake van moeten. Je kunt met een lichte geest in de wedstrijd stappen. Dan kan Ajax, net als tegen , verrassen", verwacht de voormalig teammanager van de Amsterdammers. "Van alle mogelijke opponenten was Juventus de favoriet in mijn lijst. Ajax - Juventus is toch een prachtig affiche?"



Swart is op zijn beurt helemaal niet blij met de koploper van de . "Juventus is de slechtste loting die je kunt hebben", aldus de oud-speler, die Juve ook zag spelen in de achtste finales. " speelt vanuit de verdediging. Dat is niet des Ajax. Wij zijn heel aanvallend ingesteld en tegen een ploeg als Juventus is dat ontzettend dodelijk. Dan word je geslacht in de counter. Bovendien hebben ze natuurlijk een uitmuntende verdediging, kijk naar Giorgio Chiellini, die sloopt iedereen."



Ajax zal zonder twijfel veel rekening moeten houden met sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugees scoorde tegen Atlético drie keer. Haan hoopt dat de 34-jarige routinier twee slechte dagen heeft tegen Ajax. "Hij mag geen knikker raken, wil Ajax aanspraak maken op een mogelijke stunt. De Amsterdammers moeten compact spelen, waarbij de ploeg als geheel moet verdedigen en aanvallen. Wanneer dat niet gebeurt, dan word je compleet weggespeeld", voorspelt de drievoudig winnaar van de Europacup I.