Sjaak Swart geniet van Ajax: "Had Johan dit nog maar kunnen meemaken"

Sjaak Swart denkt dat zijn 'cluppie' in staat is om ook Tottenham Hotspur in de Champions League te verslaan.

De levende legende van stapt maandag in het vliegtuig naar Londen, waar hij hoopt dat het team van Erik ten Hag de basis legt voor een plaats in de finale in Madrid. De tachtigjarige Swart geniet van het succes van Ajax in Europa. "Had Johan dit nog maar kunnen meemaken", verwijst hij naar een andere legende, wijlen Johan Cruijff.

"Ik ben in deze periode met mijn gedachten bij de jongens die we zijn kwijtgeraakt. Dan zie ik weer een foto van Johan of Pietje (Keizer, red.). Dat doet me veel", erkent Swart zaterdag in De Telegraaf . Swart is ervan overtuigd dat Cruijff trots zou zijn geweest op het huidige Ajax-elftal en de manier waarop Edwin van der Sar en Marc Overmars de bestuurlijke leiding vormen. "Ik ben al zoveel goede maten kwijtgeraakt."



Swart voelt zich de koning te rijk met zoveel mooie wedstrijden op zijn oude dag. "Met Tottenham had ik altijd al wat. Die ploeg kwam ook voor mijn afscheidswedstrijd naar Amsterdam in 1973", memoreert de oud-aanvaller in het dagblad. "Dat was fantastisch, die Engelsen begrepen hoe je zo'n benefietwedstrijd moest spelen. Johan was tegen Tottenham fantastisch. Die deed dat voor mij, dat wist ik. Al die gasten, met Johan voorop dus, maakten er een mooie show van."



"Na afloop waren er veel artiesten en was het een groot feest. Dus je snapt wel dat ik het schitterend vind dat we nu weer tegen Tottenham spelen." Swart denkt dat Tottenham de Amsterdammers wel ligt. "Die spelen altijd in zo'n hoog tempo, dat ze vanzelf fouten gaan maken met hun passes. Je moet als ploeg alleen de klasse en finesse hebben om van die fouten te profiteren en dan de bal bij je te houden. Zoals wij dat konden in de jaren zestig en zeventig. Toen vond ik het ook heerlijk om tegen Engelsen te spelen."