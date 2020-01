Situatie van De Ligt lijkt compleet te veranderen door 'serieuze blessure'

Matthijs de Ligt moest het zondagavond in de wedstrijd tussen AS Roma en Juventus (1-2) aanvankelijk stellen met een plaats op de reservebank.

Door een knieblessure bij Merih Demiral kwam de Nederlandse verdediger al snel binnen de lijnen in de Italiaanse hoofdstad. Trainer Maurizio Sarri vertelt na afloop tegenover Sky Italia dat de blessure bij Demiral 'serieus' is.

"We weten maandag pas meer, maar hij had veel last. Het lijkt erop dat dit weleens een serieuze blessure zou kunnen zijn", zegt Sarri. Het betekent dat de status van De Ligt bij komende weken kan veranderen. De Oranje-international werd de voorbije tijd door Demiral op de reservebank gehouden bij la Vecchia Signora, maar lijkt terug te keren in de basiself als de Turkse verdediger voor langere tijd aan de kant staat.

Demiral liep de blessure al na negentien minuten spelen op toen hij verkeerd terechtkwam na een luchtduel. Juventus stond op dat moment al op een 0-2 voorsprong, door doelpunten van Demiral en Cristiano Ronaldo. Ondanks de aansluitingstreffer van Diego Perotti in de tweede helft won la Vecchia Signora uiteindelijk in Rome.

"We speelden zestig minuten goed en hadden het daarna moeilijk, wat onvermijdelijk is tegen in het Olimpico. Het zinde me niet dat we achterover leunden om de voorsprong vast te houden, in plaats van te proberen om de marge te vergroten."

"We hebben het in een groot deel van de wedstrijd goed gedaan en ik ben blij met het resultaat", vervolgt Sarri. "Ik denk dat het geen oplossing is om de lange bal te spelen. We hebben weinig spitsen die sterk zijn in de lucht. Misschien levert het zes tot zeven doelpunten op, maar het leidt tevens tot tien tegentreffers."

"Er zijn risico's in ons huidige spel, maar we moeten de bal laten gaan om vooruit te komen. In de tweede helft stonden we te diep op onze eigen helft en dat werd risicovol."