Situatie Lozano 'op basis van de geldende FIFA-protocollen' bekeken

Hirving Lozano heeft het ziekenhuis verlaten en is nu thuis, zo meldt PSV zondag via de officiële kanalen.

De belastbaarheid zal op basis van de geldende FIFA-protocollen van dag tot dag bekeken worden, zo stelt de club. De aanvaller kwam zaterdagavond hard in botsing met Tim Handwerker bij het competitieduel van de Eindhovense club met FC Groningen.

De koploper van de Eredivisie wist de wedstrijd nipt met 2-1 te winnen. Twee treffers in de eerste helft van Lozano zorgden voor een voorsprong voor PSV. Daarna kwam Lozano in botsing met zijn tegenstander en moest hij het veld verlaten. De Mexicaan, die werd vervangen door Donyell Malen, werd naar het ziekenhuis gestuurd voor onderzoek.



Eerst heerste de vrees dat Lozano mogelijk langdurig uit de roulatie zou zijn. "Hij wordt nu onderzocht. Het zag er niet goed uit", reageerde Van Bommel zaterdagavond na afloop van de gewonnen wedstrijd in gesprek met FOX Sports . "Dat baseer ik op de manier waarop hij van het veld werd gedragen. Hij wordt onderzocht in het ziekenhuis en ik heb nog geen definitieve diagnose binnen."



"We weten niet wat er aan de hand is, maar dat het er niet goed uitziet, is duidelijk." Op zondagochtend meldden diverse media al dat de schade bij Lozano mee zou vallen. Lozano, die nog tot medio 2023 vastligt in het Philips Stadion, is dit seizoen goed voor 15 doelpunten en 9 assists in 28 wedstrijden namens de Eindhovenaren.