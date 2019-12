Situatie in Lyon escaleert na aanvaring tussen Memphis Depay en supporters

Marcelo was vorige week na de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig het onderwerp van spot vanuit de eigen achterban.

Een supporter van rende met een spandoek met daarop een afbeelding van een ezel en de tekst 'Marcelo, verlaat deze club' het veld op. Een furieuze Memphis Depay ging vervolgens verhaal halen bij de fan, maar het ingrijpen van de captain, die maandag overigens te horen kreeg dat zijn seizoen er vanwege een zware knieblessure op zit, heeft de gemoederen niet tot bedaren gebracht.

Marcelo bracht in de afgelopen week meer details naar buiten en de ex- 'er gaf aan zelfs bedreigd te zijn door de eigen supporters. Technisch directeur Juninho laat nu weten dat zijn landgenoot te kennen heeft gegeven dat hij graag uit Lyon wil vertrekken.

"Dit is een bijzonder lastige situatie. Hij heeft een persoonlijke aanvaring gehad met een supporter. Eentje maar, dat moeten we benadrukken, niet alle fans."

"Deze supporter is echter een van de leiders van deze groep (de ultra's van Bad Gones, red.) en nu hebben ze het allemaal op Marcelo voorzien", legt de oud-middenvelder uit aan Esporte Interativo .

"Het is jammer, het spijt me dat dit is gebeurd. Hij is een Braziliaan en een speler waarop niets aan te merken valt op het gebied van inzet en alles wat hij op dagelijkse basis doet."

"Hij stond vorig seizoen nog in de basiself. Dit seizoen is hij reserve en daar heeft hij nooit een probleem van gemaakt. Hij blijft zich inzetten op de training en doet zijn best. We zijn nu echter wel bij een soort eindpunt aangekomen."

"Marcelo's situatie is complex, hij heeft oprecht gevraagd of hij mag vertrekken", gaat Juninho verder. "Maar hij begrijpt ook dat zijn contract nog achttien maanden doorloopt, hij is een ervaren speler. Als het ons lukt om een oplossing te vinden die goed is voor ons, voor Marcelo en het mogelijk maakt dat wij ons kunnen versterken, gaan we het proberen."

"Hij is onze derde centrale verdediger, degene die in moet vallen en vaak goed speelt. Als het ons lukt om de juiste oplossing te vinden voor iedereen, gaan we dat proberen. En als ons dat niet lukt, moeten we hier de rest van het seizoen op dezelfde manier mee omgaan als we nu doen. We hebben hem nodig."