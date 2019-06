Sinkgraven: "Onder Bosz hoef ik niet alleen te verdedigen, mag ook aanvallen"

Daley Sinkgraven is blij dat Peter Bosz hem naar Bayer Leverkusen heeft gehaald.

De verdediger annex middenvelder, die voor iets minder dan vijf miljoen euro verlaat, werd door Bosz in zijn tijd in Amsterdam omgeturnd tot linksback en moet zich ook in Duitsland richten op die positie. "Voor die plek ben ik nu ook naar Leverkusen gehaald", laat de 23-jarige vleugelverdediger weten tegenover Soccer Vision, het makelaarskantoor waarbij zijn zaakwaarnemer Edwin Olde Riekerink is aangesloten.



Dat Bosz nu de oefenmeester van Leverkusen is, speelde voor Sinkgraven een belangrijke factor in zijn keuze voor zijn nieuwe club. "Ik heb een uitstekende klik met Bosz en heb bij Ajax heel fijn met hem samengewerkt, dus ja: ik ben heel blij dat onze paden elkaar weer kruisen'', vertelt de Nederlander. "Het was Bosz die bij Ajax een linksback in me zag en me op die positie heeft neergezet. Voor die plek ben ik nu ook naar Leverkusen gehaald, al weten ze natuurlijk ook wel dat ik eveneens op het middenveld uit de voeten kan als de nood aan de man is."



Sinkgraven stond in zijn tijd bij sc te boek als aanvallende middenvelder en dwong op die positie een transfer af naar Ajax. Inmiddels heeft hij zich geschikt in zijn rol als linksback. "Het prettige is dat ik onder Bosz niet alleen aan verdedigen hoef te denken, maar ook zeker aan aanvallen toe kom", zegt de geboren Assenaar. "Dat vind ik heel fijn. Hij staat voor aanvallend voetbal en wil altijd druk naar voren zetten. Dat is precies op mijn lijf geschreven."



Sinkgraven is benieuwd naar de Duitse competitie. "De staat bekend om het feit dat het er behoorlijk fysiek aan toe gaat, dus op voorhand zou je misschien denken dat ik daar niet helemaal voor gemaakt ben'', blikt de verdediger met een glimlach vooruit. "Gelukkig weet ik vanuit het verleden dat ik me goed kan onderscheiden met mijn voetbalintelligentie en mijn techniek. Dat zijn wapens waar je fysieke tegenstand prima mee kan ondervangen. Sinds de jeugd ben ik altijd vrij klein en ielig geweest, dus het is niet zo dat ik ineens in een totaal andere wereld kom. Of ik vermijd het of ik ga het aan. Dat is altijd zo geweest, zo ben ik het gewend."