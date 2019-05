"Sinds zijn vertrek is er meer dan 800 miljoen uitgegeven aan nieuwe spelers"

Manchester United werd zondag in bedwang gehouden door degradant Huddersfield Town (1-1) en na afloop was de kritiek niet van de lucht.

staat met nog één duel voor de boeg op een teleurstellende zesde plaats en kan plaatsing voor de definitief vergeten. Onder meer oud-speler Gary Neville, die met the Mancunians, tweemaal het miljardenbal wist te veroveren, keek met afgrijzen naar het vertoonde spel van het elftal van Ole Gunnar Solskjaer.

Neville liet zijn frustraties de vrije loop in gesprek met Sky Sports. "Dit is gewoon geen team. Het doet me denken aan de beginperiode van Mauricio Pochettino bij met spelers als Emanuel Adebayor, Younès Kaboul, Vlad Chiriches en Étienne Capoue. Een stel individuen zonder teamgeest. Pochettino heeft die ploeg helemaal opnieuw opgebouwd en dat moet Solksjaer ook doen. De aanstelling van een technisch directeur zou al een stap in de goede richting zijn. Er moet een veel beter aankoopbeleid komen bij Manchester United, dat heeft deze wanprestatie wel bewezen."



Collega-analist Jamie Redknapp schrok ook van de prestatie in Huddersfield en stipt een belangrijk verbeterpunt aan. "We dachten allemaal dat José Mourinho het probleem was. Ik vond ook dat ze een andere manager moesten aanstellen, want zijn manier van werken was schadelijk voor Manchester United. Ik denk dat ze het aankoopbeleid eens goed onder de loep moeten nemen. Daar ligt denk ik het grootste probleem. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson is er meer dan achthonderd miljoen euro uitgegeven aan spelers. Ze manifesteerden zich als de 'Harlem Globetrotters of Football', maar een elftal heeft juist structuur nodig. Een eventueel vertrek van Paul Pogba zal weinig veranderen. De problemen bij deze club zitten veel dieper."



Solksjaer heeft al verklaard dat hij zijn selectie grondig gaat renoveren, zonder daarbij namen van vertrekkende spelers te noemen. Het lijkt echter al zeker dat Ander Herrera zijn huidige werkgever inruilt voor Paris Saint-Germain, terwijl David De Gea meer dan eens is genoemd als aankoop van . Ook de toekomst van miljoenenaankoop Alexis Sánchez op Old Trafford is uiterst onzeker, al houdt Solksjaer zich in een interview met Sky Sports op de vlakte wat betreft de aanvaller uit Chili. "We gaan eerst zijn blessure maar eens onderzoeken. Elke wedstrijd heeft invloed op het aanblijven van spelers, zo simpel is het."