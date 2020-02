Simeone's Atlético staat aan het begin van het einde

Het verlangen brandt niet meer zo intens, ze hebben moeite met scoren en ze zijn wanhopig naar Yannick Carrasco gegaan om hun problemen op te lossen.

'Teleurstellend' is geen woord dat je het afgelopen decennium vaak kon toepassen op het van trainer Diego Simeone.

Intens, strijdlustig, loyaal, gedreven, gepassioneerd, dapper, vechtend en een willekeurig aantal soortgelijke bijvoeglijke naamwoorden passen bij de troepen van de Argentijn. Althans, tot dit seizoen.

Atlético brokkelt af. De mindset waar Simeone in de Spaanse hoofdstad zo lang aan werkte, ebt langzaam weg. Het verlies van Diego Godín, Juanfran, Filip Luís en Lucas Hernández vorig jaar zorgde ervoor dat de Rojiblancos veel kwaliteit inleverden, maar het grootste verlies was natuurlijk de transfer van Antoine Griezmann naar .

De Franse aanvaller was Atlético's belangrijkste bron van doelpunten en zonder hem komt de ploeg dit seizoen heel moeilijk tot scoren. Mede door slechts 22 treffers in 21 speelronden staat Atleti vijfde, tien punten achter koploper .

Zaterdag reist de selectie naar Bernabéu voor een clash met de lokale rivaal. Simeone hoopte een beroep te kunnen doen op Edinson Cavani, aangezien de Uruguayaan bovenaan het verlanglijstje stond.

Paris Saint-Germain weigerde de reservespits echter te laten gaan en Cavani, wiens contract komende zomer afloopt, blijft voorlopig in Parijs, waar hij clubtopscorer aller tijden is.

De ervaring van Cavani zou een perfecte toevoeging zijn geweest voor het onstuimige, maar opwindende talent van João Félix, want het is wel gebleken dat de jonge Portugees nog niet klaar is om de Madrileense aanvalslinie te leiden.

Binnengehaald voor liefst 126 miljoen euro, als vervanger van Griezmann, begon Félix aardig aan dit seizoen. Het ontbreekt hem echter vaak aan een goede afronding en hij lijkt steeds vermoeider. Dat leidde vorig weekend tot een spierblessure tijdens de 0-0 tegen Leganés. De voormalige vleugelspeler van is niet beschikbaar tegen Real.

Diego Costa is ondertussen een schaduw van zichzelf, terwijl Álvaro Morata ook moeite heeft om met enige consistentie een aanvalsleider te zijn. De explosieve Ángel Correa is nog grilliger.

Op deadline day wendde Atlético zich daarom tot een oude bekende. Yannick Carrasco werd teruggehaald om de aanvallende tekortkomingen te verhelpen. De Belg, die 23 keer scoorde in 124 duels in zijn eerste periode in Madrid, kan een nuttige aanwinst zijn, maar hij is niet de held waar de club op mikte.

Carrasco speelde in China voor Dalian Yifang en voor zijn vertrek uit Spanje kreeg hij een conflict met Simeone. Het maakt zijn comeback nog curieuzer. En gedreven door paniek.

Atlético werkte in een belabberde vorm toe naar de derby van zaterdag. Tijdens een reeks van vier duels zonder overwinning werd de formatie van Simeone in de uitgeschakeld door derdedivisionist Cultural Leonesa.

Vorig weekend tegen Leganés (0-0) wist de ploeg maar zes pogingen op doel te krijgen, tegenover negen van de opponent. Ter illustratie: de laagvlieger staat negentiende in LaLiga en werd donderdag nog met 5-0 weggespeeld door Barcelona.

De wedstrijd in het Wanda Metropolitano was al de negende remise in de Spaanse competitie dit seizoen.

Er is een groeiend gevoel dat Simeone aan zijn laatste periode bij Atlético bezig is. Hij zal zeker een clublegende blijven, maar aan het einde van deze jaargang gaan beide partijen mogelijk uit elkaar. Sommige fans scandeerden tegen Leganés zijn naam, andere beantwoordden dat gezang met een fluitconcert. De meningen zijn verdeeld.

De 49-jarige oud-voetballer claimde zelf eerder dat dit een overgangsjaar zou worden na alle transferactiviteiten van afgelopen zomer. Maar als je 250 miljoen euro hebt uitgegeven, zullen velen dat niet accepteren. Spelers als Koke en Saul zouden nu hun topniveau moeten bereiken, maar zij spelen beduidend minder goed dan voorheen.

Dat is voor Atlético de grootste zorg. Het zijn niet alleen de nieuwelingen die moeite hebben om zich te acclimatiseren, het zijn ook de 'oudere' spelers die niet hun normale niveau halen. Er zijn zorgen dat ze een beetje moe zijn geworden van de werkwijze van Simeone.

Wreed genoeg moet de club het binnenkort in de ook nog opnemen tegen de beste ploeg ter wereld, . De kans is groot dat het Europese avontuur dus eindigt. Alleen de Spaanse competitie blijft dan nog over, wat wellicht geen slechte zaak is aangezien men momenteel buiten de top vier bivakkeert.

"Van de fans vraag ik om vertrouwen, want ik ben ervan overtuigd dat het team zal blijven reageren", zei CEO Angel Gil Marin. "De kwaliteit en inzet van de ploeg en de technische staf, met Diego aan het hoofd, is onbetwistbaar." Daar hoefde hij eerder nooit om te vragen.

Atlético Madrid bevindt zich op onbekend terrein onder Simeone en het voelt als het begin van het einde. Real Madrid hoopt zaterdagmiddag gretig de volgende nagel in de kist te slaan.