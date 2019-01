Simeone zwaar onder de indruk: "Hij had al voor City of United kunnen spelen"

Atlético Madrid won zaterdag in eigen huis met 2-0 van Getafe, waardoor de ploeg van Diego Simeone blijft meedraaien in de top van LaLiga.

Thomas Partey speelde wederom een belangrijke rol op het middenveld van los Colchoneros . Simeone is blij dat de international van Ghana nog altijd in dienst is bij de huidige nummer twee van Spanje.

Partey werd in de zomer in verband gebracht met een uitgaande transfer, terwijl in deze winterse transferwindow hij eveneens wordt gelinkt met verschillende topclubs. Zo zouden Manchester United, Manchester City, Arsenal en Paris Saint-Germain hem op de radar hebben staan. Simeone is blij dat hij nog kan beschikken over de middenvelder.



"Ik vond Thomas goed spelen. Hij en Rodrigo (Hernández Cascante, red.) waren geweldig", wordt de Argentijnse oefenmeester geciteerd door verschillende media, waaronder Goal . "Ik constateert dat hij zich sterk ontwikkelt. Thomas is een geweldige speler. Hij had al voor Manchester City of Manchester United kunnen spelen."



"We praten over een hele goede speler. Ik ben erg van hem gecharmeerd", besluit Simeone. Dit seizoen staat de teller van de 25-jarige middenvelder op twee goals en drie assists in achttien competitiewedstrijden. Partey, die in totaal al 222 wedstrijden voor Atlético heeft gespeeld, ligt nog tot medio 2023 vast in de Spaanse hoofdstad.