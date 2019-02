Simeone verlengt contract bij Atlético Madrid

Diego Simeone heeft een nieuw contract ondertekend bij Atlético Madrid. Dat heeft de Spaanse club donderdag naar buiten gebracht.

De nieuwe verbintenis van de Argentijnse trainer verloopt in de zomer van 2022. Simeone heeft vanaf nu het hoogste salaris van de hele selectie, nog hoger zelfs dan dat van topspeler Antoine Griezmann. Het vorige contract van de coach zou na volgend seizoen aflopen.



Simeone is sinds december 2011 de hoofdtrainer van Atlético Madrid. De club wist onder zijn leiding zeven prijzen te veroveren en daarmee is de Zuid-Amerikaan de succesvolste keuzeheer uit de clubhistorie. Atlético pakte met de oud-prof, die zelf ook enkele jaren voor de club speelde en in 1996 kampioen werd, onder meer de landstitel in 2014 en de Europa League in 2012 en 2018. Bovendien haalde Atléti onder zijn leiding twee keer de Champions League-finale.Atlético Madrid bezet momenteel na 23 speelronden de derde plaats in La Liga en het gat met koploper Barcelona is zeven punten. In de achtste finales van de Champions League staan de Madrilenen volgende week woensdag tegenover Juventus (thuis).