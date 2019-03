Silva woedend op Colombiaanse bond: "We wisten dat het een risico was"

Yerry Mina was afgelopen week op pad met de nationale ploeg van Colombia, die oefeninterlands afwerkte tegen Japan (1-0 winst) en Zuid-Korea (2-1 nederlaag). In de tweede wedstrijd liep de 24-jarige verdediger van een hamstringblessure op, waardoor hij zich in de eerste helft nog moest laten vervangen. Dit tot woede van zijn manager Marco Silva, die stelt dat de Colombiaanse voetbalbond gewaarschuwd was.

"We wisten dat het voor hem een risico was om twee wedstrijden te spelen. Dit hebben we vervolgens ook met hen gecommuniceerd, maar je kan niet hun beslissingen controleren", zo tekent The Independent op uit de mond van Silva tijdens de persconferentie in aanloop naar uitwedstrijd tegen , die zaterdagavond wordt afgewerkt. "We hebben ze nog geadviseerd dat het een risico was om hem twee keer te laten spelen."



"Ze hebben tegen onze adviezen in anders besloten en helaas is Yerry nu teruggekeerd met een blessure", vervolgt de geïrriteerde manager van Everton. Mina stond tegen Japan negentig minuten in het veld en begon ook tegen Zuid-Korea in de basiself bij Colombia. Mede door blessureleed kent de verdediger tot dusver een moeizaam seizoen bij Everton, voor wie hij deze jaargang pas veertien officiële wedstrijden speelde.



"Zijn seizoen is nog niet voorbij. Laten we afwachten hoeveel weken dit gaat duren, maar ik verwacht dat Mina dit seizoen nog wel in het shirt van Everton gaat spelen. Het is voorlopig nog geen gemakkelijk seizoen geweest voor hem, hij heeft enkele ongelukkige blessures gehad", besluit Silva. Mina werd door Everton afgelopen zomer voor een bedrag van dertig miljoen euro overgenomen van .