Silva geeft toe: "De meeste druk ligt op ons"

Bernardo Silva beseft wat er donderdagavond op het spel staat als Manchester City bezoek krijgt van koploper Liverpool.

Door de achterstand van zeven punten mogen The Citizens voor eigen publiek in elk geval niet verliezen. "We weten dat de druk op ons het hoogst is. Want als we niet winnen, wordt het wel erg lastig om Liverpool nog te achterhalen", zegt Silva in de Engelse media. "We gaan proberen om te winnen. Zeven punten achter of vier punten is een groot verschil."



Liverpool maakt dit seizoen veel indruk in de Premier League, ook op Bernardo Silva. "Hun verdediging is indrukwekkend en ze houden vaak de nul. En over de drie aanvallers weet iedereen hoe goed zij zijn", gaat de Portugese international verder. "De middenvelders werken bovendien keihard en ze zetten veel druk. We kennen hen goed, maar zij kennen ons ook goed."



Manchester City stond dit seizoen lang bovenaan, maar in december verloor de Engelse kampioen drie van de zeven competitieduels die het speelde. Eerst volgde een 2-0 nederlaag bij Chelsea en rond de kerstperiode verloor City van Crystal Palace (2-3) en Leicester City (2-1). Liverpool bleef ondertussen wel winnen en zaterdag werd Arsenal door het team van Jürgen Klopp nog met 5-1 overklast.



Na twintig duels is Liverpool als enige Premier League-club nog ongeslagen. De huidige koploper, die in 1990 voor het laatst de Engelse titel greep, speelde drie keer gelijk. In oktober kreeg de topper tussen Liverpool en Manchester City op Anfield geen winnaar: 0-0.