Silva: "Onze kracht is dat we geen Messi of Ronaldo hebben"

Bernardo Silva vindt het een voordeel dat Manchester City niet één sterspeler heeft die ver boven de rest uitsteekt.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wonnen de laatste jaren allebei vijf keer de Ballon d'Or en maar weinig teams zouden zeggen dat ze beter af zijn zonder één van de twee. Toch ziet Bernardo Silva, die bij de nationale ploeg samenspeelt met Ronaldo, het als een voordeel dat bij niet alle aandacht naar een absolute vedette gaat.



"Onze aanvoerders, met name Vincent Kompany, hebben natuurlijk veel impact binnen onze groep", begint Silva in gesprek met GQ Portugal. "Fernandinho praat ook veel en spelers als David Silva en Sergio Agüero staan er altijd, ook in moeilijke tijden. Maar de echte kracht van ons team is dat we geen Ronaldo of Messi hebben."



"Iedere speler heeft zijn eigen rol en iedereen is even belangrijk. In mijn ogen is dat onze grootste kracht", aldus de Portugees. "Als je bijvoorbeeld Ronaldo in je ploeg hebt, wint hij soms gewoon wedstrijden in zijn eentje. Je geeft hem de bal en hij scoort wel. Bij City gaat dat niet zo."



