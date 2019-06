Silva denkt aan afscheid: "Ik wil niet voor schut staan"

Thiago Silva hoopt op een mooie manier afscheid te kunnen nemen van het profvoetbal. Zinédine Zidane is wat dat betreft zijn voorbeeld.

Silva, die in september 35 jaar wordt, wil voorlopig echter nog wel even doorgaan. "Hopelijk kan ik de beslissing om te stoppen nemen voordat mijn benen me in de steek laten. Ik wil niet voor schut staan op het veld. Ik wil niet op een dag aanvoelen dat ik niet meer mijn beste spel kan spelen zodat tegenstanders me makkelijk verslaan", zegt de Braziliaan in het officiële magazine van .



"Ik ben blij dat ik een succesvolle carrière heb gehad en ik wil op een zo hoog mogelijk niveau stoppen. Ik ben een fan van de manier waarop Zinédine Zidane afscheid nam, meteen na een WK. Op een bepaald moment zal ik ook moeten beslissen om ermee te stoppen."



Zidane is inmiddels hoofdcoach van , maar Silva weet niet of dat ook iets voor hem is. "Ik zie mezelf niet echt als een leider, maar ik wil wel graag op het veld staan. Misschien als coach of anders als assistent. Ik zal dan zoveel mogelijk wedstrijden kijken. Ik wil zoveel mogelijk weten over verschillende voetbalopleidingen in Frankrijk, Nederland, Italië, of dat nou offensief of defensief is."



Thiago Silva speelde afgelopen seizoen 39 wedstrijden namens Paris Saint-Germain, waarmee hij opnieuw landskampioen werd. Op de Copa América kwam de routinier bovendien in iedere wedstrijd van Brazilië in actie. Vrijdag speelt het gastland in de kwartfinales tegen Paraguay.