Siiiiiiii!! Hoe verzon Ronaldo zijn iconische viering na een doelpunt?

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or scoorde talloze malen en zijn iconische manier van juichen wordt overal ter wereld geïmiteerd door zijn fans.

Cristiano Ronaldo heeft onthuld dat zijn speciale manier van vieren een 'compleet natuurlijke' reactie was op een goal die hij scoorde namens .

De Portugese topspits, inmiddels spelend voor , heeft talloze manieren gebruikt om zijn blijdschap na een treffer te laten zien aan het publiek, maar sinds 2013 viert hij het altijd op deze manier.

Het is een herkenning geworden voor zijn fanbase en ontstond allemaal in de zomer van 2013, toen hij na een goal de lucht in sprong en zijn armen strekte terwijl hij een rondje draaide en Siiiiiiii!! schreeuwde.

"Het was tijdens een wedstrijd tegen in de Verenigde Staten en ik weet echt niet hoe ik op het idee kwam. Ik scoorde en het gebeurde gewoon. Het was een compleet natuurlijk proces", verklaart Ronaldo aan Soccer.com.

"Nadien realiseerde ik me dat ik er plezier in had en begon het vaker te doen. Ik zag dat de fans het waardeerden en het bleef bij hen hangen, dus ging ik er mee door."

Ronaldo scoorde in seizoen 2013/14 in totaal 51 keer voor Real Madrid en het seizoen erna volgden er zelfs 61 treffers. Elk seizoen maakte hij vervolgens meer dan 40 goals en elke keer was er die fameuze sprong.

Zo ook bij Juventus, waar hij sinds vorige zomer speelt, en bij de Portugese nationale ploeg, waar hij op 88 goals staat in 158 officiële interlands.

Als een van de besten ooit, is zijn status als icoon voor de sport al lang en breed vastgesteld, maar nog altijd heeft kijkt hij op tegen zijn helden van vroeger, zo bekent Ronaldo.

Vrijwel alle spelers in de huidige tijd zouden graag met de Portugees in een team willen zitten, maar met wie zou de 34-jarige superster zelf graag eens gespeeld hebben?

Ronaldo kiest desgevraagd voor een verrassende naam. "In mijn hoofd heb ik veel spelers met wie ik graag op het veld zou staan, maar ik kies iemand uit mijn eigen land, die helaas een paar jaar geleden overleden is: Eusebio."

"Hij is een van de symbolen van Portugal en was een geweldig mens. Hij is enkele jaren helaas overleden en als het kon, had ik dolgraag samen met hem in het nationale elftal van Portugal gespeeld."