Sigurdsson: "Hij heeft fantastisch gespeeld sinds zijn komst"

Gylfi Sigurdsson en Phil Jagielka hopen dat Kurt Zouma volgend seizoen definitief in het shirt van Everton te bewonderen is.

De verdediger afgelopen zomer op huurbasis de overstap van naar the Toffees , nadat hij als overbodig werd beschouwd in Londen. Zouma speelde tot dusver 33 wedstrijden voor de club uit en was daarin twee keer trefzeker en gaf twee assists.

In gesprek met de Liverpool Echo geeft Sigurdsson te kennen erg blij te zijn met de Fransman. "Hij heeft fantastisch gespeeld sinds zijn komst, dus hopelijk zal hij willen blijven. Ik weet zeker dat de club een beetje druk op hem zal uitoefenen om te blijven en ik weet zeker dat de spelers dat ook zullen doen!"

Er zou echter een aanzienlijk probleem kunnen zijn voor om de drievoudig international vast te leggen, aangezien Chelsea mogelijk een transferverbod opgelegd gaat krijgen. De club kreeg het verbod na het overtreden van de regels voor het aantrekken van buitenlandse minderjarige spelers en als het verbod wordt gehandhaaft, zal Chelsea geen nieuwe spelers aan mogen trekken tijdens de komende twee transferperiodes.

Dit zou kunnen betekenen dat Chelsea misschien terughoudend zal zijn om Zouma te verkopen. Hij speelde tot dusver 47 wedstrijden voor the Blues , maar na zijn sterke prestaties die seizoen zou hij kunnen worden beschouwd als een goede optie voor de verdediging als de club hem wil behouden.

Everton's aanvoerder Phil Jagielka, die mede door de goede prestaties van Zouma zijn basisplaats heeft verloren, zou ook graag zien dat zijn concurrent volgend seizoen op Goodison Park speelt. "Hij heeft briljant gespeeld."

"Hij is gekomen en wilde meer wedstrijden spelen. Hij had een paar jaar geleden een zware blessure en dus voor zijn eigen carrière en ontwikkeling is dat wat hij wil. De situatie bij Chelsea zal waarschijnlijk een rol spelen in waar hij volgend seizoen speelt, maar we zullen moeten wachten."