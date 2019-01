'Sierlijke buitenspeler' ruilt Lille in voor Eredivisie: "Een echte handenbinder"

Fortuna Sittard heeft zich voor anderhalf jaar verzekerd van de diensten van Agim Zeka, zo meldt de promovendus maandag via de officiële kanalen.

De twintigjarige vleugelaanvaller kwam begin januari op proef naar Sittard. Tijdens zijn verblijf heeft hij het technische hart van de club weten te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Fortuna neemt Zeka over van het Franse Lille. Technisch manager Sjoerd Ars is blij met de Albanese aanwinst. "Agim is zo'n typische sierlijke buitenspeler die de harten van het publiek voor zich weet te winnen met zijn acties. Hij zoekt altijd zijn tegenstander op voor een één-tegen-één duel. Door zijn individuele acties en zijn goede linkerbeen gaat er altijd dreiging van hem uit. Een echte handenbinder."



Agim Zeka is eveneens verheugd met de overstap. "Toen ik hier op proef was zag ik een ambitieuze club én een ambitieus elftal dat graag aanvallend speelt. Ik zei meteen tegen mijn zaakwaarnemer dat ik hier héél graag wil spelen. Ik kijk er dan ook naar uit om deel uit te maken van dit team. Ik wil ze helpen om nog hoger op de ranglijst terecht te komen."



Zeka begon zijn loopbaan bij FC Prishtina, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. Vervolgens verkaste hij naar KF Skënderbeu en in september 2016 maakte hij er tijdens een bekerduel zijn profdebuut. Door zijn goede spel klopte Lille aan, waar hij een contract voor vierenhalf jaar tekende. De Franse club heeft hem later tot tweemaal toe uitgeleend: eerst aan Varzim SC en later aan Leixões SC.