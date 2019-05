Sierhuis: "Viergever gaat expres liggen, daar zijn ze bij PSV wel goed in"

Kaj Sierhuis speelt inmiddels een halfjaar voor FC Groningen, maar voelt als kind van de club van Ajax nog altijd de rivaliteit met PSV en Feyenoord.

In een interview met Voetbal International noemt hij Nick Viergever de moeilijkste tegenstander als spits. Hij looft de verdedigende kwaliteiten van Viergever, maar heeft minder op met zijn 'maniertjes'.

Volgens Sierhuis weet Viergever als geen ander het meeste van een situatie te maken. "Ik vind Viergever een goede verdediger, maar hij heeft wel maniertjes. Hij is slim, ervaren en weet wat hij moet doen. Als hij een duwtje krijgt, gaat hij expres liggen. Maar daar is sowieso wel goed in", vertelt Sierhuis met een glimlach in het camera-interview.



Als hij wordt gevraagd welke speler hij wel een kaart zou willen aannaaien, antwoordt Sierhuis dat hij 'vast wel een -speler' zou kiezen. "Maar ik weet niet wie. Jens Toornstra, Jordy Clasie... Ik had Dirk Kuyt willen zeggen, maar dat kan niet meer." De aanvaller heeft gemengde gevoelens over de clubicoon van Feyenoord.



"Als je voor bent, is het lastig om te zien dat Kuyt drie keer scoort in een kampioenswedstrijd. Maar ook grote hulde voor Kuyt, want ik ben ook -fan en daar heeft hij het fantastisch gedaan", stelt Sierhuis, die tot medio 2020 door Ajax wordt verhuurd aan Groningen. Tegen die tijd kan Groningen gebruikmaken van een optie tot koop.