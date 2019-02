"Sierhuis en El Hankouri werden al een tijdje gevolgd door onze scouting"

FC Groningen wist zich gedurende de transferperiode op meerdere posities te versterken en dat heeft geleid tot negen punten uit vier wedstrijden.

De ploeg van trainer Danny Buijs heeft de weg naar boven ingeslagen en met nog dertien wedstrijden voor de boeg is zelfs Europees voetbal nog haalbaar. Technisch manager Ron Jans gaat in gesprek met het Algemeen Dagblad in op de gehaalde versterkingen en prestaties sindsdien.

Na de winterstop volgden overwinningen op Heracles Almelo (3-0), Willem II (1-2) en Vitesse (2-1). "En tegen PSV, onze enige nederlaag, had er ook een puntje ingezeten", vindt Jans. "Daar staat tegenover dat het ons soms ook mee zat, zoals tegen Willem II. Maar goed, misschien dwingen we dat ook zelf af. Er zit wel bereidheid en motivatie in dit team", aldus Jans, die veel waarde hecht aan gemotiveerde spelers. 'Dat is zó belangrijk. Een speler als Bruns - met zijn type spel, ervaring en persoonlijkheid - misten we de eerste seizoenshelft. Net als Bel Hassani was hij bij zijn club op het tweede of derde plan geraakt. Beiden waren ongelooflijk gretig om zich te bewijzen."



Met Kaj Sierhuis en Mo El Hankouri haalde Groningen twee talenten weg bij Ajax en Feyenoord. "Sierhuis en El Hankouri werden al een tijdje gevolgd door onze scouting", zegt Jans. "Bij dit soort jongens gaat het erom: wanneer komen ze vrij? Zij kregen op een gegeven moment door dat hun route niet via Ajax of Feyenoord loopt, en dan moeten wij erbij zijn. En ook bij hen zag je de drive bij de gesprekken die we voerden: Kaj en Mo staan op het punt om zich waar te maken als volwaardige Eredivisie-speler."



Ook Paul Gladon en Ko Itakura werden aangetrokken. Laatstgenoemde wordt gehuurd van Manchester City, terwijl Gladon in het vizier kwam via aanvoerder Mike te Wieriek. "Zo heeft iedere nieuweling een ander verhaal. Maar we hebben wel vooral gekeken naar Nederlandstalige jongens, die de competitie kennen en gemotiveerd zijn. Ik vond bijvoorbeeld het gesprek met Gladon echt fantastisch. Hij zei: ik begrijp heel goed dat ik als pinchhitter moet beginnen, maar ik ga knokken voor mijn plek."