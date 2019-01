'Sieraad' voor Feyenoord vertrekt mogelijk: "Je hoorde hem nooit klagen"

Giovanni van Bronckhorst beschikt bij Feyenoord over een aflopend contract.

“Daardoor werd er momenteel wordt of de trainer ook na dit seizoen actief is in De Kuip. Rinus Israël, oud-verdediger en oud-trainer van de Rotterdamse club, vindt dat Van Bronckhorst ‘als een vorst en door de voordeur’ naar buiten moet gaan.

"Als je kijkt naar wat die jongen allemaal gewonnen heeft, kun je moeilijk zeggen dat-ie het niet goed heeft gedaan"”, doelt Israël onder meer op de gewonnen landstitel in 2017. “"Giovanni van Bronckhorst is een sieraad voor de club. Een heer. Je hoorde hem nooit klagen en zeuren over een gebrek aan kwaliteit en geld. Sterker, met niet eens een geweldig elftal is-ie kampioen geworden. Petje af.”"



Israël erkent echter dat Feyenoord momenteel geen goed voetbal speelt. “"Het is stroperig, er valt weinig in te herkennen. Deels heeft dat te maken met kwaliteit, maar als trainer ben je wel verantwoordelijk. Als je het team onder de loep neemt, moet je concluderen dat Feyenoord afscheid dient te nemen van spelers die de club niet verder helpen.”"



De oud-stopper vindt dat er daarna gebouwd moet worden aan een nieuwe ploeg en bij zo'n proces hoort volgens hem dan ook een nieuwe coach. "“En dan hoop ik dat Van Bronckhorst een andere club vindt waar hij zich ook weer verder kan ontwikkelen"”, besluit Israël in een interview met Voetbal International . Onder anderen Dirk Kuyt wordt in de wandelgangen genoemd als mogelijke opvolger van Van Bronckhorst.