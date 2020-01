Siem de Jong schrijft geschiedenis met magnifieke rentree in de basis

Siem de Jong heeft zijn rentree in de basis bij Ajax opgeluisterd met een hattrick.

Door drie doelpunten van de middenvelder leiden de Amsterdammers in de pauze van het bekerduel met SV Spakenburg met 3-0. Het was een loepzuivere hattrick.

De Jong scoorde met links, met rechts en met het hoofd in één helft. Hij heeft in zijn gehele carrière twintig doelpunten voor gemaakt in de TOTO , waarmee hij Klaas-Jan Huntelaar en Piet Keizer (negentien) passeert.

De Jong hoeft nog maar twee oud-Ajacieden voor zich te dulden. Hij heeft Sjaak Swart in het vizier: de clublegende, die woensdagavond op de tribune zit in de Johan Cruijff ArenA, kwam 23 keer tot scoren.

Wijlen Johan Cruijff is met 39 doelpunten uit het zicht. De dertigjarige De Jong had zijn eerste basisplaats in een officiële wedstrijd voor Ajax sinds de uitwedstrijd tegen (3-0 nederlaag) op 15 april 2018, waarin hij een rode kaart kreeg.

Hij vormt een middenveld met Razvan Marin en Carel Eiting. Allen speelden een hoofdrol bij het openingsdoelpunt in de achttiende minuut. Met veel gevoel wipte Eiting de bal over de defensie heen, waarna Marin van dichtbij tegen de lat schoot.

De rebound was een prooi voor De Jong, die het leer aannam en gedecideerd uithaalde: 1-0. Drie minuten voor de pauze kopte De Jong de 2-0 binnen uit een scherpe voorzet van Dusan Tadic; op slag van de rust schoot hij de 3-0 tegen de touwen na voorbereidend werk van Sergiño Dest.

"In één helft met links, rechts en met het hoofd. In het eerste kwartier had hij de bal slechts één keer aangeraakt, maar hij is het positioneren nog niet verleerd", zegt Kees Kwakman bij FOX Sports.

"Hij is aanwezig in het zestienmetergebied." Ronald de Boer is goed te spreken over het openingsdoelpunt. "De aanname met de borst was voortreffelijk en hij maakt het goed af met links."