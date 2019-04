Siem de Jong: "Ik weet niet wat er volgend seizoen gebeurt met mij"

Terwijl Ajax in de Eredivisie strijdt om het kampioenschap, speelt Siem de Jong in een totaal andere wereld. Goal zocht de Ajacied op in Australië.

De dertigjarige middenvelder wordt door de Amsterdammers verhuurd aan Sydney FC, waar hij aardig presteert. In de A-League was hij in twaalf duels tot nu toe voor vier goals en dat hadden er een stuk meer kunnen zijn als blessures hem geen parten speelden. In november ging het echter mis met zijn hamstring en in januari kreeg hij een tik op zijn knie, wat hem bijna twee maanden aan de kant hield.

"Het is altijd lastig als je geblesseerd raakt", sipt de huurling. "In het eerste gedeelte van mijn carrière was ik eigenlijk nooit geblesseerd en de laatste jaren heb ik een paar keer pech gehad. De laatste kwam door een tackle op mij en ik kon er niets aan doen. Dan is het lastig om langs de kant toe te kijken omdat je betrokken wilt zijn. Nu wil ik gewoon veel spelen", aldus De Jong, die tot de zomer in Sydney zal verblijven.

Hij staat nog tot medio 2020 onder contract bij en keert dus in principe na dit seizoen weer terug in Amsterdam. De club volgt hij dan ook op de voet, al weet hij niet of hij nog toekomst heeft in de Johan Cruijff ArenA. "Het is fijn dat Ajax succes heeft. Het is natuurlijk altijd goed dat jouw club in de belangstelling staat en ik hoop het hier in Sydney goed te doen. Ik weet nog niet wat er volgend seizoen gaat gebeuren met mij."

Een langer verblijf in Australië sluit hij niet uit, als de clubs meewerken. "Het leven is goed hier. De cultuur is vrijwel hetzelfde als in Europa, dus ik heb me niet veel aan moeten passen. Het is alleen erg ver van mijn vrienden en familie vandaan, maar het is gelukkig altijd mogelijk om te praten en veel van hen zijn al op bezoek geweest. Het is hier goed geregeld en dat helpt me om me te concentreren op het voetbal", besluit de Ajacied.