Shearer: "Kane leek helemaal niet fit en kon niets brengen"

Tottenham Hotspur verloor zaterdagavond de finale van de Champions League van Liverpool door treffers van Mohamed Salah en Divock Origi: 2-0.

De Londenaren konden niet tot scoren komen, ondanks de terugkeer van topschutter Harry Kane. Alan Shearer uit in zijn column voor The Sun zijn verbazing over het feit dat Kane in de basis stond.

Kane was wekenlang uit de roulatie, maar mocht in Madrid vanaf het startsignaal beginnen van manager Mauricio Pochettino. "Ik weet zeker dat Pochettino twijfelde of hij Harry Kane moest laten starten. Maar uiteindelijk heeft hij de verkeerde beslissing genomen", schrijft Shearer. "Kane leek helemaal niet fit en kon niets brengen in Madrid."



"Hij leek op geen enkele wijze op de Kane die altijd hartstikke scherp is. Misschien staat hij wel nooit meer in een finale van de , dus ik denk dat hij heel graag wilde spelen. Maar je moet hem wel gewoon beoordelen op zijn prestaties en hij was gewoon niet honderd procent fit", aldus de oud-spits, die spreekt van een gok en 'een enorm risico', ook omdat Harry Winks na lang blessureleed mocht starten.



Shearer had graag Lucas Moura in de basis zien staan. De Braziliaanse aanvaller was in de halve finales tegen verantwoordelijk voor een hattrick en schoot zijn ploeg naar de eindstrijd (2-3). "Ik weet zeker dat Pochettino nu zal denken: wat als . Had hij maar wat anders besloten. Lucas Moura had Tottenham een alternatieve speelwijze kunnen bieden", besluit Shearer.