Shaw haalt grap uit met Lukaku na uitschakeling Inter

Luke Shaw reageert via Twitter gevat op de uitschakeling van Romelu Lukaku en Internazionale in de Champions League.

Ondanks een treffer van Lukaku verloor Inter dinsdagavond voor eigen publiek van (1-2). De koploper van de eindigde daardoor op de derde plek in groep F en dus moet Inter na de winterstop genoegen nemen met -voetbal.

Luke Shaw, vorig seizoen nog teamgenoot van Lukaku, speelt met ook in de Europa League. Op Twitter retweette de Engelsman een foto van de Belg met als onderschrift 'UCL', met daarbij als nieuwe tekst 'Welkom terug' en een dikke knipoog.

Welcome back 😉 https://t.co/Q07D1SwHGZ — Luke Shaw (@LukeShaw23) 10 december 2019

Manchester United en Shaw zijn al zeker van Europese overwintering. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer sluit de groepsfase donderdag af met een thuiswedstrijd tegen , dat ook al geplaatst is voor de tweede ronde. De winnaar van het duel is poulewinnaar, al heeft United ook genoeg aan een gelijkspel.

Of United en Inter elkaar in de tweede ronde kunnen tegenkomen, hangt af van de eindpositie van de Engelsen in de poule en het feit of de Italianen wel of geen beschermde status krijgen bij de loting. en Red Bull Salzburg zijn sowieso zeker van zo'n status, Inter is nog afhankelijk van de laatste -resultaten van woensdagavond.

Manchester United bezet momenteel de vijfde plek in de Premier League en het gat met nummer vier is vijf punten. Zondag komt naar Old Trafford. Inter, dat twee punten voorsprong heeft op , kan zich voorbereiden op de uitwedstrijd van zondagavond tegen .