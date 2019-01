Shaqiri: "Speel misschien wel mijn beste voetbal ooit"

Xherdan Shaqiri kreeg na zijn uitstekende WK een droomtransfer naar Liverpool en ook daar maakt de Zwitser dit seizoen veel indruk.

Shaqiri degradeerde vorig seizoen met Stoke City uit de Premier League en Liverpool kon hem daarom voor 'slechts' zo'n vijftien miljoen euro overnemen. Al na een paar maanden wordt de 27-jarige aankoop als een koopje gezien. In vijftien Premier League-duels scoorde hij zes keer, waaronder twee in de kraker tegen Manchester United (3-1).



"Ik vind het geweldig om hier te spelen en dat kun je denk ik wel terugzien op het veld", vertelt Shaqiri aan de Evening Standard. "Ik ben heel gelukkig en ik speel met veel vertrouwen. Misschien speel ik momenteel wel het beste voetbal dat ik ooit heb gespeeld." De kleine aanvallende middenvelder speelde eerder voor FC Basel, Bayern München en Internazionale.



Liverpool staat momenteel bovenaan de Premier League en donderdagavond is de kraker tegen titelverdediger Manchester City (uit). Het gat tussen beide grootmachten is zeven punten. "De druk is bij iedere topclub groot", weet Shaqiri. "Zelfs als City een keer twee duels op rij verliest, staan ze ineens onder druk. Maar als je bovenaan staat, heb je natuurlijk ook met druk te maken. Want iedereen wil je verslaan."