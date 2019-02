Shaqiri sluit rentree niet uit: "Ze zijn lang de beste van de wereld geweest"

Liverpool neemt het dinsdag in eigen huis op tegen Bayern München, in de eerste van twee ontmoetingen in de achtste finales van de Champions League.

Voor Xherdan Shaqiri een speciale wedstrijd, aangezien de aanvaller van Liverpool drie jaar het shirt van de Duitse topclub droeg.

De Zwitsers international kwam tussen 2012 en 2015 uit voor Bayern, dat hem overnam van FC Basel. Shaqiri kijkt met veel plezier terug op zijn dienstverband in Duitsland. "De beste tijd van mijn carrière tot nu toe was bij Bayern", is de aanvaller stellig. "Het waren echt drie prachtige jaren, met veel titels. Ik heb in die tijd heel veel geleerd", zegt Shaqiri, die met Bayern onder meer de Champions League won in 2013. "De club is jarenlang misschien wel de beste van de wereld geweest."



Hoewel een absolute doorbraak in Duitsland uitbleef, sluit Shaqiri, een terugkeer naar Beieren niet uit. Hij noemt een rentree tegenover het Duitse radiostation Sport1 'volledig voorstelbaar'. "Ik draag Bayern altijd in mijn hart, dus als ze me opnieuw bellen, zou dat interessant en emotioneel voor me zijn." De aanvaller ruilde Bayern in 2015 in voor Internazionale, voordat hij een jaar later vertrok naar Stoke City. Shaqiri is bezig aan zijn eerste seizoen bij Liverpool.



Ondanks de liefkozende woorden voor zijn oude werkgever, zegt de 27-jarige Shaqiri er alles aan te zullen doen om met Liverpool door te stoten naar de kwartfinale van de Champions League. "We zullen proberen de zwakheden van Bayern uit te buiten en zijn erop gebrand om, net als vorig seizoen, de finale te halen", doelt Shaqiri op de met 3-1 verloren eindstrijd tegen Real Madrid.