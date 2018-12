"Shaqiri rammelt aan de deur bij Liverpool, maar hoort niet bij de beste elf"

Xherdan Shaqiri is bezig aan een verdienstelijk debuutseizoen bij Liverpool, maar mag zich nog geen vaste basisspeler noemen bij de Engelse koploper.

De zomeraanwinst was onlangs goed voor een dubbelslag tegen Manchester United en de Zwitser staat dit seizoen tot nu toe op zes doelpunten en twee assists namens Liverpool in de Premier League. De aanvaller maakte het grootste deel van die goals echter als invaller en als het aan oud-middenvelder John Barnes ligt, blijft dat voorlopig ook zo.

"Hij rammelt aan de deur, maar als je kijkt naar het beste elftal dat Liverpool zou kunnen opstellen, dan hoort hij niet bij de elf beste spelers", vertelt de Engelsman bij BonusCodeBets . "Als ze tegen de zogenaamde mindere teams spelen, zou Klopp met twee middenvelders, Shaqiri en de drie aanvallers kunnen spelen. Maar het gaat hem niet lukken om Sadio Mané, Mohamed Salah of Roberto Firmino uit het elftal te spelen."



"Dan blijven Fabinho, James Milner en Joran Henderson over, Shaqiri zou op een van die drie posities op het middenveld kunnen spelen. Hij zou zelfs als een van de drie aanvallers kunnen spelen als je het opneemt tegen de zogenaamde mindere teams. Maar als je de beste elf zou moeten kiezen, zijn het altijd die drie aanvallers en een hardwerkend middenveld. Dat zal hij moeten accepteren, hij is een onderdeel van de selectie", vervolgt Barnes zijn verhaal. De voormalige bondscoach van Jamaica is er overigens niet helemaal van overtuigd dat er nog over 'mindere teams' gesproken mag worden in de Premier League.



"Ik zag Manchester City tot de laatste twee wedstrijden als de titelfavoriet, maar ik zou nu Liverpool aanwijzen als de favoriet. Het is echter niet zo dat de titel al in handen hebben, want ik denk dat het niveau van de Premier League op dit moment enorm hoog is. Er zijn tijden geweest waarin de teams uit de top vijf normaal gesproken geen punten zouden verliezen, maar tegenwoordig zie je dat Crystal Palace en Leicester City gewoon van Manchester City kunnen winnen. Het is nu veel moeilijker om kampioen te worden als koploper en de strijd is nog niet gestreden. Als ze in april zes punten voorsprong hadden gehad was dat natuurlijk wel het geval geweest. Ik zou Liverpool op dit moment wel aanwijzen als de favoriet, maar het is nog geen uitgemaakte zaak."