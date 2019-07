Sevilla trekt voor twaalf miljoen euro oude bekende van Julen Lopetegui aan

Óliver Torres keert terug in LaLiga en gaat bij Sevilla aan de slag.

De Spaanse club kondigt maandag via de officiële kanalen de komst van de 24-jarige middenvelder voor vijf seizoenen aan. Torres komt voor twaalf miljoen euro exclusief bonussen over van en wordt in het Ramón Sánchez Pizjuan herenigd met Julen Lopetegui. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periodes bij Spanje Onder-19, Spanje Onder-21 en FC Porto.

Torres arriveerde in de nacht van zondag op maandag op het vliegveld van , waar technisch directeur Monchi en zaakwaarnemer Ivan de la Peña stonden te wachten. Het feit dat Lopetegui voor de selectie van de Zuid-Spanjaarden staat, was voor Torres een doorslaggevende factor. "Soms speelde ik niet in het tweede van , maar Lopetegui haalde me toch bij de selectie van Spanje Onder-19", vertelde Torres bij zijn aankomst aan de verzamelde media op het vliegveld.



"Dan keer je met meer zelfvertrouwen terug bij je club. Julen is voor mij fundamenteel geweest in mijn loopbaan, een voetbalvader, de meest belangrijke persoon. In mijn eerste jaar bij FC Porto maakte ik mij zorgen over het veranderen van club en land, maar Julen stelde mij gerust en ik werd verliefd op de club." Torres was achttien jaar toen hij in augustus 2012 zijn debuut voor Atlético Madrid maakte. Na 24 duels in het eerste volgde in januari 2014 een uitleenbeurt aan , om in 2014/15 op huurbasis bij FC Porto aan de slag te gaan.



Lopetegui stond tussen 2014 en 2016 voor de selectie van FC Porto en Torres was een van de smaakmakers in zijn eerste jaar. Hij werd zelfs verkozen tot Talent van het Jaar in Portugal. Na 33 duels voor Atlético in 2015/16 maakte de middenvelder wederom op huurbasis de overstap naar FC Porto, dat later voor twintig miljoen euro definitief in zee met Torres ging.



Torres is de negende zomerse versterking voor Sevilla, dat deze week naar de Verenigde Staten afreist om aldaar een deel van de voorbereiding af te werken. De nummer zes van afgelopen seizoen versterkte zich met onder meer Jules Koundé (overgenomen van Girondins ), Munas Dabbur (overgenomen van Red Bull Salzburg), Lucas Ocampos (overgenomen van ), Luuk de Jong (overgenomen van ) en de van gehuurde Sergio Reguilón.