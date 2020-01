Sevilla strikt concurrent van Luuk de Jong voor twintig miljoen euro

Sevilla heeft zich versterkt met Youssef En-Nesyri.

De Spaanse club meldt donderdagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller is overgenomen van Leganés. Naar verluidt betaalt twintig miljoen euro voor de spits, die tot medio 2025 heeft getekend.

En-Nesyri wordt bij de Andalusiërs een concurrent van onder anderen Luuk de Jong.

De huidige nummer vier in LaLiga wil met de komst van En-Nesyri inspelen op het recente vertrek van Munas Dubbar, die in deze transferperiode voor twaalf miljoen euro de overstap maakte richting TSG . Daarnaast zijn er aanhoudende geruchten dat Javier Chicarito Hernández op korte termijn een contract tekent bij Los Angeles Galaxy.

En-Nesyri, 21-voudig international van Marokko, werd in de zomer 2018 voor zes miljoen euro door Leganés overgenomen van Malaga. De aanvaller kwam in de afgelopen anderhalf jaar tot 15 doelpunten en 4 assists in 53 wedstrijden.

Zijn contract bij Leganés liep nog door tot de zomer van 2023, maar deze verbintenis is nu dus afgekocht door Sevilla.