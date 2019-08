Sevilla neemt al na zeven maanden afscheid van Wöber

Maximilian Wöber heeft Sevilla na ruim een halfjaar al verlaten.

De club uit LaLiga meldt dinsdag dat er met Red Bull Salzburg een akkoord is bereikt over de transfersom van de Oostenrijkse verdediger. Volgens diverse Spaanse media is een transfersom van twaalf miljoen euro gemoeid met de overstap van de ex-Ajacied.

Bij Die Roten Bullen wordt Wöber herenigd met zijn ex-ploeggenoot Rasmus Kristensen. De 21-jarige centrumverdediger tekent een contract voor vijf seizoenen.

Lees beneden verder

huurde Wöber in de tweede seizoenshelft van 2018/19 van , met een verplichte optie tot koop. De Andalusiërs betaalden 10,5 miljoen euro; via bonussen kon dat bedrag oplopen tot 11 miljoen. Volgens Diario de Sevilla maakte Wöber aanvankelijk indruk bij zijn nieuwe club, maar heeft hij in de voorbereiding weinig gedaan om trainer Lopetegui te overtuigen van zijn kwaliteiten.

In april liep Wöber een knieblessure op, waardoor hij niet verder kwam dan acht wedstrijden voor de club uit LaLiga. Mede door de komst van liefst twaalf nieuwe spelers was er geen plek meer voor de centrumverdediger. Lopetegui liet hem al snel weten dat hij niet in aanmerking kwam voor een vaste basisplaats. Volgens het Algemeen Dagblad hadden diverse clubs interesse. Onder meer TSG , en waren belangstellend.

"Red Bull Salzburg is de juiste stap voor Max op dit moment", reageert Revien Kanhai van Forza Sports Group. "Max is nog jong en moet veel gaan spelen. Het feit dat Red Bull direct is geplaatst voor de was zeer belangrijk. Want dat is het niveau waarop hij zich al bewezen heeft bij Ajax. En dus wederom heel goed voor hem om op dat niveau actief te zijn. Met Red Bull is een duidelijk plan gemaakt. Max moet zich een paar jaar ontwikkelen en dan door naar een goede club in één van de top competities."