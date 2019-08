Sevilla neemt afscheid van Ben Yedder en vangt veertig miljoen

Wissam Ben Yedder maakt de overstap van Sevilla naar AS Monaco.

De club uit de maakt woensdagochtend melding van de komst van de Frans international. Volgens diverse Franse en Spaanse media heeft Monaco de ontsnappingsclausule geactiveerd door een bedrag van veertig miljoen euro op tafel te leggen.

De transfer komt niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien eerder deze week al bekend werd dat de aanvaller akkoord was over een vijfjarig contract.

Ben Yedder maakte drie jaar geleden voor ruim negen miljoen euro de overstap van naar . In het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán groeide hij al snel uit tot vaste waarde. Vorig seizoen kwam hij in LaLiga nog tot 18 doelpunten in 35 competitiewedstrijden.

Onder trainer Julen Lopetegui werd duidelijk dat hij niet meer hoefde te rekenen op een vaste basisplaats. Door de komst van Luuk de Jong en Munas Dabbur is de concurrentie toegenomen.

Ben Yedder, wiens contract in Sevilla doorliep tot de zomer van 2021, kwam tot dusver vier keer uit voor de nationale ploeg van Frankrijk. In de Ligue 1 hoopt hij, net als in Spanje, succesvol te zijn. "Ik ben heel blij dat ik mezelf speler van mag noemen", reageret de aankoop op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb voor Monaco gekozen omdat ik geloof in dit project. Ik ben vastbesloten om onze ambities waar te maken. Ik kom hier met de intentie om mezelf te bewijzen."