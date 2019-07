'Sevilla moet clubrecord bijna verdubbelen voor komst van Steven Bergwijn'

De Telegraaf wist vrijdag te melden dat Sevilla concreet in de markt is voor Steven Bergwijn.

Er is op de burelen van echter nog geen officieel bod binnengekomen vanuit Spanje en los Rojiblancos zullen van goede huizen moeten komen om de 21-jarige vleugelaanvaller los te weken in Eindhoven. Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV pas bereid zaken te doen als er een bedrag van om en nabij de veertig miljoen euro op tafel komt.

Het betekent dat zijn clubrecord haast moet verdubbelen om Bergwijn binnen te halen. Eerder deze zomer maakte de Spaanse club een bedrag van 25 miljoen euro naar Girondins de over voor Jules Koundé, waardoor de Franse verdediger tot dusver de duurste aankoop in de clubhistorie is. Achter Koundé volgen Luis Muriel (in 2017 voor 24,5 miljoen overgenomen van ) en Quincy Promes (in 2017 voor 20 miljoen overgenomen van Spartak Moskou).



Voorlopig lijkt de nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen niet van plan om veertig miljoen op tafel te leggen. Sevilla had een transfersom van circa dertig miljoen in gedachten, maar dat is niet de transfersom waar PSV op mikt. De vader van Bergwijn en zaakwaarnemer Fulco van Kooperen hebben volgens het regionale dagblad reeds contact gehad met Sevilla, al blijven er meer kapers op de kust voor de vleugelaanvaller.



Ook , en zijn nog in de race, maar ook deze clubs hebben te maken met de forse eisen van PSV. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Bergwijn komende dinsdag 'gewoon' met de Eindhovenaren tegenover FC Basel staat. Voetbal International wist vrijdag al te melden dat er veel belangstelling bestaat voor Bergwijn, Hirving Lozano en Gastón Pereiro, maar dat er voorlopig nog niets concreet is.