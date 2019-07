'Sevilla meldt zich bij PSV; openingsbod laat nog op zich wachten'

Sevilla heeft zich officieel gemeld bij PSV voor Steven Bergwijn, zo weet Voetbal International vrijdag te melden.

De club uit LaLiga heeft echter nog geen bod uitgebracht op de Oranje-international, die eerder deze transferperiode nog in verband werd gebracht met een overstap naar .

zal Bergwijn niet zomaar laten vertrekken. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder deze maand al dat de club uit Eindhoven pas bereid is zaken te doen als er een bedrag van om en nabij de veertig miljoen euro op tafel komt. Dat betekent dat zijn clubrecord ver moet overstijgen om de aanvaller in huis te halen.

Momenteel is Jules Koundé de duurste aankoop. De Franse verdediger kwam eerder deze zomer voor 25 miljoen euro over van Girondins .

Volgens het regionale dagblad heeft Sevilla een transfersom van ongeveer dertig miljoen euro in gedachten. PSV zet naar verluidt dus een stuk hoger in. De vader van Bergwijn en zaakwaarnemer Fulco van Kooperen hebben al contact gehad met Sevilla, dat eerder deze zomer al Luuk de Jong weghaalde uit Eindhoven.

Mocht Bergwijn vertrekken, dan is Steven Berghuis van in beeld om hem te vervangen in het Philips Stadion.