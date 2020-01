Sevilla kondigt erehaag aan voor wedstrijd tegen Real Madrid

Sevilla gaat zaterdag op bezoek bij Real Madrid en zal de ploeg van Zinédine Zidane voorafgaand aan het competitieduel begroeten met een erehaag.

De club laat via de officiële kanalen weten dat de spelers een erehaag zullen vormen als de spelers van de thuisploeg vlak voor de aftrap het veld betreden. eert de Koninklijke vanwege het winnen van de Supercup.

won afgelopen weekend de Spaanse Supercup door in de finale in Saudi-Arabië na strafschoppen te verslaan. De ploeg van trainer Julen Lopetegui doet op deze manier wat terug voor Real Madrid, dat veertien jaar geleden op zijn beurt een erehaag vormde voor Sevilla.

Lees beneden verder

In 2006 won Sevilla de door in de finale Middlesbrough te verslaan. Zes dagen later vormde het team van toenmalig trainer Juande Ramos een erehaag voor Sevilla in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

De wedstrijd tussen Real Madrid en Sevilla betekent zaterdagmiddag de terugkeer van Lopetegui in het Santiago Bernabéu.

De voormalig bondscoach van Spanje werd in 2018 ontslagen door de huidige nummer twee van LaLiga. Sevilla heeft een achterstand van vijf punten op Real Madrid en hoopt zaterdag vanaf 16:00 uur het gat met de Madrilenen te verkleinen.