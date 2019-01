Sevilla: "Komst van Morata is heel ingewikkeld"

Sevilla hoopt zich te versterken met Álvaro Morata, maar volgens de Andalusiërs wordt het lastig om de Spaanse aanvaller vast te leggen.

Morata maakte slechts zestien doelpunten voor Chelsea sinds hij in juli 2017 in Londen kwam te spelen. Hij wordt daarom in verband gebracht met een vertrek. Sevilla maakt er geen geheim van dat het Morata graag aan de selectie wil toevoegen, al heeft directeur Joaquin Caparros er een hard hoofd in.



"Het klopt dat we interesse in hem hebben, maar een transfer wordt een hele ingewikkelde operatie", sprak Caparros op de officiële kanalen van Sevilla. "Chelsea is een club waarmee moeilijk te onderhandelen is. Wellicht verkiest Morata onze club boven andere opties die hij heeft, maar het is dus ingewikkeld."



Sevilla, de huidige nummer drie van La Liga, zou de 26-jarige spits aanvankelijk willen huren van Chelsea. Anderhalf jaar terug betaalden The Blues een slordige 64 miljoen euro voor hem aan Real Madrid. Zijn contract op Stamford Bridge verloopt in de zomer van 2022.



Caparros heeft overigens wel vertrouwen in de komst van Munir El Haddadi, de 23-jarige aanvaller van Barcelona. "Hij is zeker een optie. Zijn contract in Barcelona loopt in juni af en het lijkt erop dat hij niet zal bijtekenen. Maar ik weet niets over een transfer in januari. Er is nog geen akkoord. En als er wel een akkoord was, zou ik het niet op televisie zeggen."