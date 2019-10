Sevilla haalt oud-Ajacied in huis als assistent van Monchi

Julien Escudé keert terug bij Sevilla. Dat heeft de club uit LaLiga dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De oud-verdediger gaat het team van technisch directeur Monchi versterken. De veertigjarige Fransman gaat namens de verrichtingen van de verhuurde spelers op de voet volgen.

Escudé stond in het verleden van 2006 tot medio 2012 onder contract bij Sevilla. De oud-verdediger werd voor bijna twee miljoen euro overgenomen van en beleefde in Spanje de beste periode uit zijn loopbaan.

Lees beneden verder

Hij won onder meer twee keer de UEFA Cup, in 2006 en 2007. In de zomer van 2012 maakte hij transfervrij de overstap naar , waar hij in 2014 het einde van zijn carrière aankondigde.

Vijf jaar later wordt hij door Sevilla terug naar het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gehaald. Escudé wordt toegevoegd aan het team van Monchi en zal verslag uitbrengen over de prestaties van de verhuurde spelers van Sevilla.

Dit seizoen heeft de club elf spelers op huurbasis elders gestald: Aleix Vidal (Alavés), Sébastien Corchia ( ), Carlos Fernández (Granada), Sergio Rico (Paris Saint-Germain), Simon Kjaer en Guilherme Arana ( Atalanta), Joris Gnagnon (Stade ), Ibrahim Amadou (Norwich City) en Juan Soriano en Roque Mesa (Leganés).