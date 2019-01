'Sevilla gaat zich mogelijk met twaalf miljoen melden in Amsterdam'

Maximilian Wöber geniet interesse van Sevilla, zo weet Marca dinsdagavond te melden.

De 20-jarige verdediger van Ajax is een van de spelers die op het lijstje staat van de club uit Andalusië. Volgens de Spaanse sportkrant moet de jonge Oostenrijker van de Amsterdamse club tussen de tien tot twaalf miljoen euro kosten.



Eric Bailly van Manchester United wordt als te duur beschouwd door Sevilla, waardoor Wöber in beeld komt bij de huidige nummer drie van LaLiga. Sevilla wil graag toeslaan bij Ajax voordat Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn vertrokken, zo klinkt het, omdat een transfer van Wöber dan goedkoper zou uitvallen. Als De Ligt vertrekt, is de kans dat ook Wöber mag gaan bovendien een stuk kleiner geworden.



Wöber geldt onder trainer Erik ten Hag als wisselspeler en moet De Ligt, Daley Blind en ook Nicolás Tagliafico op de linksbackpositie voor zich dulden. De stopper kwam in de zomer van 2017 over van Rapid Wien, dat destijds 7,5 miljoen euro ontving. Wöber kwam tot op heden tot 39 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, met een doelpunt en twee assists als resultaat.



Wöber ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA. Naast de Oostenrijker en De Ligt en De Jong worden ook andere spelers gelinkt met een uitgaande transfer, zoals David Neres, die in verband wordt gebracht met een overgang naar Guangzhou Evergrande. Directeur spelersbeleid Marc Overmars zei eerder dat hij deze winter geen enkele bepalende speler kwijt wil.