Sevilla doet zaken in Engeland en haalt concurrent voor Luuk de Jong

Javier 'Chicarito' Hernández ruilt West Ham United per direct in voor Sevilla, zo melden beide clubs maandagmiddag via de officiële kanalen.

De 31-jarige aanvaller uit Mexico speelde sinds 2017 voor the Hammers. Over de hoogte van de transfersom worden door de clubs geen mededelingen gedaan, maar naar verluidt legt negen miljoen euro neer voor de aanvaller.

Hernández, die zijn laatste contractjaar bij West Ham was ingegaan, heeft bij Sevilla een verbintenis tot medio 2022 getekend. De topscorer aller tijden van het Mexicaanse elftal (51 doelpunten) speelde sinds 2017 voor de Londense club. Hij werd destijds voor circa achttien miljoen euro overgenomen van . In het London Stadium kwam de multifunctionele aanvaller tot 17 doelpunten in 63 optredens.

Lees beneden verder

Voor Hernández begint in Sevilla het tweede avontuur in Spanje, want de kersverse aanwinst droeg in het seizoen 2014/15 het shirt van . De international van Mexico zette echter bij zijn eerste stappen op het Europese podium. Hernández diende the Red Devils vijf seizoenen en veroverde in die periode onder meer twee Engelse landstitels.

Hernández is alweer de vijftiende zomeraanwinst van Sevilla, dat deze zomer onder meer 12,5 miljoen euro aan betaalde voor de komst van Luuk de Jong.

Vanwege de interlandperiode komt hij op zijn vroegst pas op 15 september voor de eerste keer in actie voor zijn nieuwe club, in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.